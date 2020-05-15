 Skip to Content

Tornado Watch from FRI 3:32 PM EDT until FRI 10:00 PM EDT

New
3:32 pm Weather Alerts, Wx Alert - Chenango

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Chenango County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 187 IN
EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHEMUNG CHENANGO
CORTLAND DELAWARE MADISON
ONEIDA ONONDAGA OTSEGO
SCHUYLER SENECA STEUBEN
TIOGA TOMPKINS YATES

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD SUSQUEHANNA WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAWLEY, HONESDALE, HORNELL, ITHACA,
MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, PENN YAN, ROME, SAYRE,
SENECA FALLS, SYRACUSE, TOWANDA, UTICA, WALTON, WATKINS GLEN,
AND WAVERLY.

wbngweather

Related Articles

Skip to content