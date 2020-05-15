Tornado Watch from FRI 3:32 PM EDT until FRI 10:00 PM EDT

Tornado Watch from FRI 3:32 PM EDT until FRI 10:00 PM EDTNew
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Susquehanna County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 187 IN
EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 15 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHEMUNG CHENANGO
CORTLAND DELAWARE MADISON
ONEIDA ONONDAGA OTSEGO
SCHUYLER SENECA STEUBEN
TIOGA TOMPKINS YATES
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
BRADFORD SUSQUEHANNA WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAWLEY, HONESDALE, HORNELL, ITHACA,
MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, PENN YAN, ROME, SAYRE,
SENECA FALLS, SYRACUSE, TOWANDA, UTICA, WALTON, WATKINS GLEN,
AND WAVERLY.