 Skip to Content

Severe Thunderstorm Watch until FRI 9:00 PM EDT

Updated
Last updated today at 8:55 pm
8:37 pm Weather Alerts, Wx Alert - Susquehanna

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Susquehanna County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
234 TO EXPIRE AT 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHENANGO DELAWARE
MADISON ONEIDA OTSEGO
SULLIVAN TIOGA

IN PENNSYLVANIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 7 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, HALLSTEAD,
HAMILTON, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO,
MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, ROME, SAYRE, SCRANTON,
TOWANDA, TUNKHANNOCK, UTICA, WALTON, WAVERLY, AND WILKES-BARRE.

wbngweather

Related Articles

Skip to content