Severe Thunderstorm Watch until FRI 9:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch until FRI 9:00 PM EDTUpdated
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Wayne County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE WILL ALLOW SEVERE THUNDERSTORM WATCH
234 TO EXPIRE AT 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS ALLOWS TO EXPIRE 8 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHENANGO DELAWARE
MADISON ONEIDA OTSEGO
SULLIVAN TIOGA
IN PENNSYLVANIA THIS ALLOWS TO EXPIRE 7 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, HALLSTEAD,
HAMILTON, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO,
MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, ROME, SAYRE, SCRANTON,
TOWANDA, TUNKHANNOCK, UTICA, WALTON, WAVERLY, AND WILKES-BARRE.