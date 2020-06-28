Severe Thunderstorm Watch from SUN 1:33 PM EDT until SUN 8:00 PM EDT
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Wayne County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
312 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
DELAWARE OTSEGO SULLIVAN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
PIKE WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HAWLEY, HONESDALE, MILFORD,
MONTICELLO, ONEONTA, AND WALTON.