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Severe Thunderstorm Watch from SUN 1:33 PM EDT until SUN 8:00 PM EDT

1:33 pm Weather Alerts, Wx Alert - Otsego

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Otsego County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
312 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

DELAWARE OTSEGO SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

PIKE WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HAWLEY, HONESDALE, MILFORD,
MONTICELLO, ONEONTA, AND WALTON.

wbngweather

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