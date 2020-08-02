Tornado Watch from SUN 3:11 PM EDT until SUN 10:00 PM EDT

Tornado Watch from SUN 3:11 PM EDT until SUN 10:00 PM EDTNew
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Delaware County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 410 IN
EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
CHENANGO DELAWARE MADISON
ONEIDA OTSEGO SULLIVAN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
PIKE WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HAMILTON, HAWLEY, HONESDALE,
MILFORD, MONTICELLO, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, ROME, UTICA,
AND WALTON.