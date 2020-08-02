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Tornado Watch from SUN 3:11 PM EDT until SUN 10:00 PM EDT

New
3:11 pm Weather Alerts, Wx Alert - Chenango

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Chenango County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED TORNADO WATCH 410 IN
EFFECT UNTIL 10 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

CHENANGO DELAWARE MADISON
ONEIDA OTSEGO SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 2 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

PIKE WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HAMILTON, HAWLEY, HONESDALE,
MILFORD, MONTICELLO, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, ROME, UTICA,
AND WALTON.

wbngweather

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