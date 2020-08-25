Severe Thunderstorm Watch from TUE 1:22 PM EDT until TUE 9:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch from TUE 1:22 PM EDT until TUE 9:00 PM EDTNew
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Bradford County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
449 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHEMUNG CHENANGO
CORTLAND DELAWARE OTSEGO
SCHUYLER STEUBEN SULLIVAN
TIOGA TOMPKINS
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, HORNELL, ITHACA,
MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH, ONEONTA, OWEGO, SAYRE,
SCRANTON, TOWANDA, TUNKHANNOCK, WALTON, WATKINS GLEN, WAVERLY,
AND WILKES-BARRE.