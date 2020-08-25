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Severe Thunderstorm Watch from TUE 1:22 PM EDT until TUE 9:00 PM EDT

New
1:22 pm Weather Alerts, Wx Alert - Bradford

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Bradford County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
449 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHEMUNG CHENANGO
CORTLAND DELAWARE OTSEGO
SCHUYLER STEUBEN SULLIVAN
TIOGA TOMPKINS

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, HORNELL, ITHACA,
MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH, ONEONTA, OWEGO, SAYRE,
SCRANTON, TOWANDA, TUNKHANNOCK, WALTON, WATKINS GLEN, WAVERLY,
AND WILKES-BARRE.

wbngweather

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