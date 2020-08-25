Severe Thunderstorm Watch from TUE 1:23 PM EDT until TUE 9:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch from TUE 1:23 PM EDT until TUE 9:00 PM EDTNew
Issued by National Weather Service – State College, PA
Tioga County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
449 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 31 COUNTIES
IN CENTRAL PENNSYLVANIA
ADAMS BEDFORD BLAIR
CAMBRIA CAMERON CENTRE
CLEARFIELD CLINTON COLUMBIA
CUMBERLAND DAUPHIN ELK
FRANKLIN FULTON HUNTINGDON
JUNIATA LANCASTER LEBANON
LYCOMING MIFFLIN MONTOUR
NORTHUMBERLAND PERRY POTTER
SCHUYLKILL SNYDER SOMERSET
SULLIVAN TIOGA UNION
YORK
THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTOONA, BEDFORD, BERWICK,
BLOOMSBURG, CARLISLE, CHAMBERSBURG, CLEARFIELD, COUDERSPORT,
DANVILLE, DUBOIS, EMPORIUM, GETTYSBURG, HARRISBURG, HERSHEY,
HUNTINGDON, JOHNSTOWN, LANCASTER, LAPORTE, LEBANON, LEWISBURG,
LEWISTOWN, LOCK HAVEN, MANSFIELD, MCCONNELLSBURG, MIFFLINTOWN,
MOUNT UNION, NEWPORT, POTTSVILLE, RENOVO, RIDGWAY, SELINSGROVE,
SHAMOKIN, SOMERSET, ST. MARYS, STATE COLLEGE, SUNBURY,
WAYNESBORO, WELLSBORO, WILLIAMSPORT, AND YORK.