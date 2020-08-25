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Severe Thunderstorm Watch from TUE 1:23 PM EDT until TUE 9:00 PM EDT

New
1:23 pm Weather Alerts, Wx Alert - Tioga-PA

Issued by National Weather Service – State College, PA

Tioga County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
449 IN EFFECT UNTIL 9 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 31 COUNTIES

IN CENTRAL PENNSYLVANIA

ADAMS BEDFORD BLAIR
CAMBRIA CAMERON CENTRE
CLEARFIELD CLINTON COLUMBIA
CUMBERLAND DAUPHIN ELK
FRANKLIN FULTON HUNTINGDON
JUNIATA LANCASTER LEBANON
LYCOMING MIFFLIN MONTOUR
NORTHUMBERLAND PERRY POTTER
SCHUYLKILL SNYDER SOMERSET
SULLIVAN TIOGA UNION
YORK

THIS INCLUDES THE CITIES OF ALTOONA, BEDFORD, BERWICK,
BLOOMSBURG, CARLISLE, CHAMBERSBURG, CLEARFIELD, COUDERSPORT,
DANVILLE, DUBOIS, EMPORIUM, GETTYSBURG, HARRISBURG, HERSHEY,
HUNTINGDON, JOHNSTOWN, LANCASTER, LAPORTE, LEBANON, LEWISBURG,
LEWISTOWN, LOCK HAVEN, MANSFIELD, MCCONNELLSBURG, MIFFLINTOWN,
MOUNT UNION, NEWPORT, POTTSVILLE, RENOVO, RIDGWAY, SELINSGROVE,
SHAMOKIN, SOMERSET, ST. MARYS, STATE COLLEGE, SUNBURY,
WAYNESBORO, WELLSBORO, WILLIAMSPORT, AND YORK.

wbngweather

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