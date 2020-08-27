 Skip to Content

Tornado Watch until THU 8:00 PM EDT

Updated
Last updated today at 7:05 pm
6:38 pm Weather Alerts, Wx Alert - Wayne

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Wayne County

TORNADO WATCH 455, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS
EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY

IN CENTRAL NEW YORK

SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

PIKE SUSQUEHANNA WAYNE

THIS INCLUDES THE CITIES OF HALLSTEAD, HAWLEY, HONESDALE,
MILFORD, MONTICELLO, AND MONTROSE.

wbngweather

Related Articles

Skip to content