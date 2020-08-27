Tornado Watch until THU 8:00 PM EDT

Tornado Watch until THU 8:00 PM EDTUpdated
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Wayne County
TORNADO WATCH 455, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS
EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN CENTRAL NEW YORK
SULLIVAN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
THIS INCLUDES THE CITIES OF HALLSTEAD, HAWLEY, HONESDALE,
MILFORD, MONTICELLO, AND MONTROSE.