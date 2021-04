(WBNG) -- Check out scores from Saturday's Section IV football games as week four comes to an end.

Maine-Endwell - 49 (4-0), Chenango Valley - 14 (2-2)

Windsor - 20 (0-4), Susquehanna Valley - 61 (3-1)

Johnson City - 6 (1-3), Vestal - 35 (3-1)

Union-Endicott - 35 (2-2), Binghamton - 14 (0-4)

Newark Valley - 18 (2-2), Horseheads - 35 (3-1)

Walton - 8 (1-2), Delhi - 52 (3-0)