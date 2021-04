(WBNG) -- Check out scores from Saturday's Section IV football action as week five comes to an end.

Maine-Endwell - 28 (5-0), Union-Endicott - 23 (2-3)

Newark Valley - 29 (3-2), Tioga - 23 (4-1)

Susquehanna Valley - 37 (4-1), Chenango Valley - (2-3)

Chenango Forks - 40 (5-0), Vestal - 0 (3-2)

Walton - 36 (2-3), Deposit/Hancock - 16 (0-2)

Delhi - 30 (4-0), Harpursville/Afton - 14 (2-1)