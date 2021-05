Saturday high school scores

(WBNG) -- Check out the high school sports that were in action on Saturday!

Final softball scores:

Chenango Valley - 7, Susquehanna Valley - 3

Maine-Endwell - 17, Johnson City - 1

Norwich - 2, Owego - 27

Corning - 10, Elmira - 6

Final baseball scores:

Vestal - 3, Union-Endicott - 13

Chenango Forks - 3, Oneonta - 8

Norwich - 11, Owego - 5

Delhi - 2, Windsor - 15

Final girls lacrosse scores:

Binghamton - 2, Whitney Point - 18

Corning - 13, Maine-Endwell - 8

Elmira - 3, Vestal - 14

Horseheads - 21, Chenango Forks - 10

Windsor - 13, Johnson City - 11

Final boys lacrosse scores:

Johnson City - 17, Owego - 5

Windsor - 4, Elmira Notre Dame - 16

Elmira - 12, Horseheads - 20