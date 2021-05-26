Severe Thunderstorm Watch until WED 8:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch until WED 8:00 PM EDTUpdated
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Chenango County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 205 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHENANGO DELAWARE
OTSEGO SULLIVAN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY,
HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH,
ONEONTA, SAYRE, SCRANTON, TOWANDA, TUNKHANNOCK, WALTON,
AND WILKES-BARRE.