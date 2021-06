Tuesday night high school scores

(WBNG) -- Check out the high school scores from across Section IV!

Final boys lacrosse scores:

Johnson City - 19, Union-Endicott - 4

Vestal - 13, Owego - 1

Elmira - 8, Ithaca - 9

Final softball scores:

Chenango Valley - 7, Vestal - 4

Chenango Forks - 29, Norwich - 0

Unatego - 0, Greene - 13

Owego - 9, Elmira - 11

Elmira Notre Dame - 1, Horseheads - 15

Deposit/Hancock - 12, Sidney - 0

Final baseball scores:

Chenango Forks - 10, Norwich - 5

Johnson City - 6, Seton Catholic - 15

Union-Endicott - 12, Binghamton - 0

Deposit/Hancock - 2, Sidney - 0