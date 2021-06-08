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‘Music in the Glen’ returns. Concert lineup listed here

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TOWN OF UNION (WBNG) -- "Music in the Glen" at Glendale Park returns Tuesday night.

Between June 8 and Oct. 2, there will be a total of 30 concerts at the park each Saturday and Tuesday. The concerts are weather-dependent.

Saturday concerts will begin at 4 p.m. and Tuesday concerts will begin at 6 p.m.

The concerts are free to attend but optional donations of $5 to $10 are accepted. You are asked to bring your own chair or blanket.

Posted below is the concert lineup:

  • JUNE 8— JOHN MANFREDI BAND: ROCK, BLUES, ORIGINALS
  • JUNE 12—UNITYGROUP: WORLD FUSION
  • JUNE 15— MIKE DAVIS + TOM WESTCOTT: LAUGHING BUDDHA MUSIC
  • JUNE 19—SHIP OF PHOOLS: GRATEFUL DEAD
  • JUNE 22— PAT KANE: IRISH+FOLK ROCK
  • JUNE 26— CAVIAR & GRITS: INDIE REGGAE ROCK
  • JUNE 29— ELIJAH SUMMERS AND THE GET TOGETHER: INDIE ROCK
  • JULY 3— DOUG BEARDSLEY JAZZ ENSEMBLE
  • JULY 6—TIM RUFFO: OUTLAW COUNTRY
  • JULY 10— ALPHA BRASS BAND: NOLA STREET FUNK
  • 2 week break for baseball all star games
  • JULY 27— CURT OSGOOD AND FRIENDS: FOLK STRING TUNES
  • JULY 31—HONKER: ORIGINAL POWER ROCK
  • AUG 3— ALEX CREAMER: ORIGINAL INDIE FOLK ROCK
  • AUG 7— DR DANA & THE JAM DEPT: CLASSIC ROCK+BLUES
  • AUG 10— TRIPLE DOWN: JAZZ FUNK
  • AUG 14— PASTY WHITE AND ROCKET 88: ROCKABILLY
  • AUG 17— ALEX VAN TASSEL: ELEGANT INDIE POP
  • AUG 21— BASIN STREET JAZZBAND
  • AUG 24— DAN FLUEGEL: INDIE ROCK
  • AUG 28— JORDEN AND THE WOMBATS: JAZZ
  • AUG 31— EDGY SKETCH: SOFT ROCK
  • SEPT 4— SUSQUEHANNA COUNTRY CLUB: COUNTRY ROCK
  • SEPT 7— HARMONY LANE: GREAT SONGS
  • SEPT 11—BLUE VELVET BIG BAND
  • SEPT 14— TOM AND MARIE: POPULAR 60’s, 70’s COUNTRY- ROCK
  • SEPT 18—SOUTHERN TIER BRASS: POPULAR & ENSEMBLE MUSIC
  • SEPT 21—J FLOYD AND THE GRAVESITTERS: ROOTS MUSIC
  • SEPT 25—FRIDAY AT FREDS: FAVORITE TUNES
  • SEPT 28—TERRY WALKER + MIKE MELNYK: CLASSIC TUNES
  • OCT 2—ISLAND HOPPERS: CALYPSO STEEL PAN FAVORITE

For more information, click here.

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WBNG

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