‘Music in the Glen’ returns. Concert lineup listed here

‘Music in the Glen’ returns. Concert lineup listed hereNew
TOWN OF UNION (WBNG) -- "Music in the Glen" at Glendale Park returns Tuesday night.
Between June 8 and Oct. 2, there will be a total of 30 concerts at the park each Saturday and Tuesday. The concerts are weather-dependent.
Saturday concerts will begin at 4 p.m. and Tuesday concerts will begin at 6 p.m.
The concerts are free to attend but optional donations of $5 to $10 are accepted. You are asked to bring your own chair or blanket.
Posted below is the concert lineup:
- JUNE 8— JOHN MANFREDI BAND: ROCK, BLUES, ORIGINALS
- JUNE 12—UNITYGROUP: WORLD FUSION
- JUNE 15— MIKE DAVIS + TOM WESTCOTT: LAUGHING BUDDHA MUSIC
- JUNE 19—SHIP OF PHOOLS: GRATEFUL DEAD
- JUNE 22— PAT KANE: IRISH+FOLK ROCK
- JUNE 26— CAVIAR & GRITS: INDIE REGGAE ROCK
- JUNE 29— ELIJAH SUMMERS AND THE GET TOGETHER: INDIE ROCK
- JULY 3— DOUG BEARDSLEY JAZZ ENSEMBLE
- JULY 6—TIM RUFFO: OUTLAW COUNTRY
- JULY 10— ALPHA BRASS BAND: NOLA STREET FUNK
- 2 week break for baseball all star games
- JULY 27— CURT OSGOOD AND FRIENDS: FOLK STRING TUNES
- JULY 31—HONKER: ORIGINAL POWER ROCK
- AUG 3— ALEX CREAMER: ORIGINAL INDIE FOLK ROCK
- AUG 7— DR DANA & THE JAM DEPT: CLASSIC ROCK+BLUES
- AUG 10— TRIPLE DOWN: JAZZ FUNK
- AUG 14— PASTY WHITE AND ROCKET 88: ROCKABILLY
- AUG 17— ALEX VAN TASSEL: ELEGANT INDIE POP
- AUG 21— BASIN STREET JAZZBAND
- AUG 24— DAN FLUEGEL: INDIE ROCK
- AUG 28— JORDEN AND THE WOMBATS: JAZZ
- AUG 31— EDGY SKETCH: SOFT ROCK
- SEPT 4— SUSQUEHANNA COUNTRY CLUB: COUNTRY ROCK
- SEPT 7— HARMONY LANE: GREAT SONGS
- SEPT 11—BLUE VELVET BIG BAND
- SEPT 14— TOM AND MARIE: POPULAR 60’s, 70’s COUNTRY- ROCK
- SEPT 18—SOUTHERN TIER BRASS: POPULAR & ENSEMBLE MUSIC
- SEPT 21—J FLOYD AND THE GRAVESITTERS: ROOTS MUSIC
- SEPT 25—FRIDAY AT FREDS: FAVORITE TUNES
- SEPT 28—TERRY WALKER + MIKE MELNYK: CLASSIC TUNES
- OCT 2—ISLAND HOPPERS: CALYPSO STEEL PAN FAVORITE
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