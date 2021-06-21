Severe Thunderstorm Watch from MON 3:46 PM EDT until MON 11:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch from MON 3:46 PM EDT until MON 11:00 PM EDTNew
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Otsego County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
303 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
DELAWARE OTSEGO SULLIVAN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY, HAZLETON,
HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, ONEONTA, SAYRE,
SCRANTON, TOWANDA, TUNKHANNOCK, WALTON, AND WILKES-BARRE.