Severe Thunderstorm Watch until TUE 8:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch until TUE 8:00 PM EDTUpdated
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Delaware County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 335 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME DELAWARE SULLIVAN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
LACKAWANNA LUZERNE PIKE
SUSQUEHANNA WAYNE WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY,
HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, SCRANTON,
TUNKHANNOCK, WALTON, AND WILKES-BARRE.