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Severe Thunderstorm Watch until TUE 8:00 PM EDT

Updated
Last updated today at 4:10 pm
4:07 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Delaware County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 335 REMAINS VALID UNTIL 8 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME DELAWARE SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

LACKAWANNA LUZERNE PIKE
SUSQUEHANNA WAYNE WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY,
HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, SCRANTON,
TUNKHANNOCK, WALTON, AND WILKES-BARRE.

National Weather Service

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