Severe Thunderstorm Watch from WED 2:41 PM EDT until WED 11:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch from WED 2:41 PM EDT until WED 11:00 PM EDTNew
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Tioga County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
344 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 11 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHEMUNG CHENANGO
CORTLAND DELAWARE OTSEGO
SCHUYLER STEUBEN SULLIVAN
TIOGA TOMPKINS
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, HORNELL, ITHACA,
MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH, ONEONTA, OWEGO, SAYRE,
SCRANTON, TOWANDA, TUNKHANNOCK, WALTON, WATKINS GLEN, WAVERLY,
AND WILKES-BARRE.