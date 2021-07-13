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Severe Thunderstorm Watch until WED 12:00 AM EDT

Updated
Last updated today at 11:05 pm
10:55 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Chenango County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 11 PM
EDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR
THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHENANGO MADISON
ONEIDA

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

LACKAWANNA LUZERNE SUSQUEHANNA
WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, HALLSTEAD, HAMILTON,
HAZLETON, MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ROME, SCRANTON, TUNKHANNOCK,
UTICA, AND WILKES-BARRE.

National Weather Service

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