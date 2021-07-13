Severe Thunderstorm Watch until WED 12:00 AM EDT

Severe Thunderstorm Watch until WED 12:00 AM EDTUpdated
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Chenango County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 375, PREVIOUSLY IN EFFECT UNTIL 11 PM
EDT THIS EVENING, IS NOW IN EFFECT UNTIL MIDNIGHT EDT TONIGHT FOR
THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHENANGO MADISON
ONEIDA
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 4 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
LACKAWANNA LUZERNE SUSQUEHANNA
WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, HALLSTEAD, HAMILTON,
HAZLETON, MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ROME, SCRANTON, TUNKHANNOCK,
UTICA, AND WILKES-BARRE.