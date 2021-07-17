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Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:14 PM EDT until SAT 11:00 PM EDT

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1:14 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Chenango County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
382 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHEMUNG CHENANGO
DELAWARE OTSEGO SULLIVAN
TIOGA

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, ELMIRA, HALLSTEAD,
HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE,
NORWICH, ONEONTA, OWEGO, SAYRE, SCRANTON, TOWANDA, TUNKHANNOCK,
WALTON, WAVERLY, AND WILKES-BARRE.

National Weather Service

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