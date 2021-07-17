Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:14 PM EDT until SAT 11:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch from SAT 1:14 PM EDT until SAT 11:00 PM EDTNew
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Chenango County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
382 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHEMUNG CHENANGO
DELAWARE OTSEGO SULLIVAN
TIOGA
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, ELMIRA, HALLSTEAD,
HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE,
NORWICH, ONEONTA, OWEGO, SAYRE, SCRANTON, TOWANDA, TUNKHANNOCK,
WALTON, WAVERLY, AND WILKES-BARRE.