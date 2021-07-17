Severe Thunderstorm Watch until SAT 11:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch until SAT 11:00 PM EDTUpdated
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Otsego County
SEVERE THUNDERSTORM WATCH 382 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHENANGO DELAWARE
OTSEGO SULLIVAN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
LACKAWANNA LUZERNE PIKE
SUSQUEHANNA WAYNE WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY,
HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH,
ONEONTA, SCRANTON, TUNKHANNOCK, WALTON, AND WILKES-BARRE.