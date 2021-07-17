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Severe Thunderstorm Watch until SAT 11:00 PM EDT

Updated
Last updated today at 7:50 pm
7:30 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Otsego County

SEVERE THUNDERSTORM WATCH 382 REMAINS VALID UNTIL 11 PM EDT THIS
EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHENANGO DELAWARE
OTSEGO SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

LACKAWANNA LUZERNE PIKE
SUSQUEHANNA WAYNE WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY,
HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH,
ONEONTA, SCRANTON, TUNKHANNOCK, WALTON, AND WILKES-BARRE.

National Weather Service

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