Severe Thunderstorm Watch from FRI 3:31 PM EDT until FRI 11:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch from FRI 3:31 PM EDT until FRI 11:00 PM EDTNew
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Broome County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
437 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHEMUNG CHENANGO
CORTLAND DELAWARE MADISON
ONEIDA ONONDAGA OTSEGO
SCHUYLER SENECA STEUBEN
SULLIVAN TIOGA TOMPKINS
YATES
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE,
HORNELL, ITHACA, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH, ONEIDA,
ONEONTA, OWEGO, PENN YAN, ROME, SAYRE, SCRANTON, SENECA FALLS,
SYRACUSE, TOWANDA, TUNKHANNOCK, UTICA, WALTON, WATKINS GLEN,
WAVERLY, AND WILKES-BARRE.