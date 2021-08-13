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Severe Thunderstorm Watch from FRI 3:31 PM EDT until FRI 11:00 PM EDT

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3:31 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Tompkins County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
437 IN EFFECT UNTIL 11 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING
AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 16 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHEMUNG CHENANGO
CORTLAND DELAWARE MADISON
ONEIDA ONONDAGA OTSEGO
SCHUYLER SENECA STEUBEN
SULLIVAN TIOGA TOMPKINS
YATES

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, CORNING, CORTLAND, DELHI,
ELMIRA, HALLSTEAD, HAMILTON, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE,
HORNELL, ITHACA, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, NORWICH, ONEIDA,
ONEONTA, OWEGO, PENN YAN, ROME, SAYRE, SCRANTON, SENECA FALLS,
SYRACUSE, TOWANDA, TUNKHANNOCK, UTICA, WALTON, WATKINS GLEN,
WAVERLY, AND WILKES-BARRE.

National Weather Service

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