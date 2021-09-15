Severe Thunderstorm Watch from WED 11:59 AM EDT until WED 8:00 PM EDT

Severe Thunderstorm Watch from WED 11:59 AM EDT until WED 8:00 PM EDTNew
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Tioga County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
501 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
BROOME CHEMUNG CHENANGO
DELAWARE MADISON ONEIDA
OTSEGO SULLIVAN TIOGA
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, ELMIRA, HALLSTEAD,
HAMILTON, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO,
MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, ROME, SAYRE, SCRANTON,
TOWANDA, TUNKHANNOCK, UTICA, WALTON, WAVERLY, AND WILKES-BARRE.