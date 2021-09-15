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Severe Thunderstorm Watch from WED 11:59 AM EDT until WED 8:00 PM EDT

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11:59 am Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Tioga County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
501 IN EFFECT UNTIL 8 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 9 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

BROOME CHEMUNG CHENANGO
DELAWARE MADISON ONEIDA
OTSEGO SULLIVAN TIOGA

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 7 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

BRADFORD LACKAWANNA LUZERNE
PIKE SUSQUEHANNA WAYNE
WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF BINGHAMTON, DELHI, ELMIRA, HALLSTEAD,
HAMILTON, HAWLEY, HAZLETON, HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO,
MONTROSE, NORWICH, ONEIDA, ONEONTA, OWEGO, ROME, SAYRE, SCRANTON,
TOWANDA, TUNKHANNOCK, UTICA, WALTON, WAVERLY, AND WILKES-BARRE.

National Weather Service

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