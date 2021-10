(WBNG) -- Check out the scores from across Section IV!

Final field hockey scores:

Marathon - 2, Owego - 1

Final volleyball scores:

Susquehanna Valley - 0, Owego - 3

Final girls soccer:

Unatego - 0, Delhi - 2

Walton - 0, Sidney - 2

Susquehanna Valley - 0, Norwich - 3

Final football scores:

Unadilla Valley - 53, Groton - 14