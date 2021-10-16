Severe Thunderstorm Watch from SAT 12:38 PM EDT until SAT 7:00 PM EDT
Issued by National Weather Service – Binghamton, NY
Delaware County
THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
529 IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS
IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES
IN CENTRAL NEW YORK
DELAWARE OTSEGO SULLIVAN
IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES
IN NORTHEAST PENNSYLVANIA
LACKAWANNA LUZERNE PIKE
SUSQUEHANNA WAYNE WYOMING
THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY, HAZLETON,
HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, ONEONTA, SCRANTON,
TUNKHANNOCK, WALTON, AND WILKES-BARRE.