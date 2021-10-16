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Severe Thunderstorm Watch from SAT 12:38 PM EDT until SAT 7:00 PM EDT

12:38 pm Weather Alerts

Issued by National Weather Service – Binghamton, NY

Delaware County

THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
529 IN EFFECT UNTIL 7 PM EDT THIS EVENING FOR THE FOLLOWING AREAS

IN NEW YORK THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES

IN CENTRAL NEW YORK

DELAWARE OTSEGO SULLIVAN

IN PENNSYLVANIA THIS WATCH INCLUDES 6 COUNTIES

IN NORTHEAST PENNSYLVANIA

LACKAWANNA LUZERNE PIKE
SUSQUEHANNA WAYNE WYOMING

THIS INCLUDES THE CITIES OF DELHI, HALLSTEAD, HAWLEY, HAZLETON,
HONESDALE, MILFORD, MONTICELLO, MONTROSE, ONEONTA, SCRANTON,
TUNKHANNOCK, WALTON, AND WILKES-BARRE.

National Weather Service

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